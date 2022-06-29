«Газель» потеряла фургон в ДТП с иномаркой в Санкт-Петербурге

Серьезное ДТП произошло на Малоохтинском проспекте рядом с мостом Александра Невского в Санкт-Петербурге. Там столкнулись фургон и легковушка. Об этом сообщили «Невские новости».

В результате столкновения «Газель» развалилась на две части. У нее оторвался фургон для перевозки грузов. Тары с водой, которые перевозила машина, раскидало по всей дороге. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося. Информации о погибших и пострадавших нет.