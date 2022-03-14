14 марта 2022, 23:36
«Газель» попала в ДТП в Ростовской области. Водитель скончался, пассажир получил травмы
В поселке Красногорняцкий Ростовской области в минувшую субботу было зафиксировано серьезное ДТП. Вечером 12 марта автомобиль «Газель» врезался в дерево. Из-за сильного удара мужчина, который находился за рулем автомобиля, скончался на месте происшествия.
Как пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное отделение ГИБДД, также пострадала 16-летняя девушка, которая находилась в машине. Она получила травмы и была отправлена в медучреждение.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают полную картину случившегося.