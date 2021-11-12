«Газель» попала под поезд в Красноярском крае

«Газель» попала под поезд в Лесосибирске Красноярского края. В результате столкновения погибли пять человек. Об этом сообщил РЕН ТВ.

ДТП произошло на железнодорожном переезде в городе Лесосибирске. По данным издания, водитель оказался на путях и не смог вовремя уехать, а машинист поезда не успел затормозить. В результате поезд на скорости снес «газель». По словам очевидцев, поезд протащил машину по рельсам несколько метров.

«Мы остановились напротив — они стояли на встречке. Пошел поезд, удар — и фары встречной машины не светятся. Все. Поезд стал останавливаться. Мы вызвали скорую сразу. Скорая приехала быстро. Отправили их в голову поезда. Машина на путях впереди локомотива. Их не зацепило, а именно унесло паровозом», — отметила очевидица в группе «ЧП Лесосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В «газели» находились семь человек. Из-за столкновения погибли пятеро — они скончались на месте до приезда врачей. Еще двое пострадали. При этом состав не сошел с рельс после столкновения. По какой причине «газель» оказалась на путях и не смогла вовремя уехать, пока не ясно. Причины и обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.