01 февраля 2023, 06:35
«Газель» перевернулась после столкновения с легковым автомобилем на Щелковском шоссе в Балашихе
«Газель» и Kia столкнулись на Щелковском шоссе в Балашихе, водителей госпитализировали
На Щелковском шоссе в Балашихе малотоннажный грузовик столкнулся с легковушкой и перевернулся. Оба водителя попали в больницу, рассказал источник «360».
Авария произошла в районе дома 131б квартала Щитниково. «Газель» столкнулась с Kia. Первый автомобиль перевернулся, второй врезался в забор. Оба водителя пострадали, их передали медикам.
Реклама
По данным сервиса «Яндекс Пробки», в районе аварии появился затор. Движение замедлилось по Щелковскому шоссе в сторону МКАД, начиная от улицы Лукино.
В Москве 31 января скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем Mercedes. Пациента пересадили в другую машину и увезли в больницу, водители не пострадали.
ДТП
Реклама
Реклама