Эксклюзив 01 февраля 2023, 06:35 «Газель» перевернулась после столкновения с легковым автомобилем на Щелковском шоссе в Балашихе «Газель» и Kia столкнулись на Щелковском шоссе в Балашихе, водителей госпитализировали РИА «Новости»

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На Щелковском шоссе в Балашихе малотоннажный грузовик столкнулся с легковушкой и перевернулся. Оба водителя попали в больницу, рассказал источник «360».

Авария произошла в районе дома 131б квартала Щитниково. «Газель» столкнулась с Kia. Первый автомобиль перевернулся, второй врезался в забор. Оба водителя пострадали, их передали медикам.

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По данным сервиса «Яндекс Пробки», в районе аварии появился затор. Движение замедлилось по Щелковскому шоссе в сторону МКАД, начиная от улицы Лукино.

В Москве 31 января скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем Mercedes. Пациента пересадили в другую машину и увезли в больницу, водители не пострадали.