Происшествия 30 января 2024, 13:05 «Газель» опрокинулась в центре Краснодара из-за проехавшего на красный свет водителя

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В центре Краснодара женщина-водитель за рулем Honda проехала на красный свет и спровоцировала серьезное ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Иномарка пересекла перекресток улиц Октябрьской и Гоголя на красный, из-за чего столкнулась с «Газелью». Отечественное авто от удара отбросило на дорожный знак, из-за чего оно опрокинулось на бок. Honda врезалась в дерево. Водителей обеих машин доставили в больницу, проводится проверка.

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