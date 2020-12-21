«Газель» насмерть сбила стоявшего возле грузовика водителя

В Башкирии устанавливают обстоятельства смертельной аварии, в которой погиб стоявший возле своей машины водитель КамАЗа.

Как сообщает mkset.ru со ссылкой на главу республиканского ГИБДД Динара Гильмутдинова, трагедия произошла вечером в Кармаскалинском районе. «Газель» под управлением жителя Уфы въехала в припаркованный КамАЗ, а затем в его 49-летнего водителя, который стоял возле машины.

Мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами ног, но он умер, не приходя в сознание.

По предварительным данным, в темное время суток на одежде пострадавшего отсутствовали светоотражающие элементы. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.