Эксклюзив 17 февраля 2023, 06:46 «Газель» на МКАД столкнулась с такси Грузовик столкнулся с такси на внешней стороне 59-го км МКАД РИА «Новости»

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Утром 17 февраля на МКАД произошла авария. Малотоннажный грузовик столкнулся с такси, пострадали двое. Подробности ДТП раскрыл источник «360».

«Газель» столкнулась с Hyundai популярного сервиса такси около 05:46. Обошлось без разлива топлива и возгорания. Авария произошла на внешней стороне 59-го километра МКАД, движение по двум полосам ограничили. К месту аварии выехали полиция и скорая помощь. Двух пострадавших передали медикам, а потом госпитализировали.

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