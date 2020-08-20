20 августа 2020, 19:21
ГАЗель, которая везла дыни, протаранила 5 машин в Волгограде
В Ворошиловском районе Волгограда ГАЗель, перевозившая дыни из Астрахани в Самару, выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с пятью автомобилями. В аварии пострадал ребенок.
ДТП, которое произошло на пересечении улицы Елецкая с улицей Череповецкая, зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области. Выехав на перекресток на красный сигнал светофора, грузовик сначала врезался в Renault Duster, потерял управление и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся еще с четырьмя машинами.
По предварительным данным, в аварии пострадал ребенок, который в момент ДТП находился в Renault Duster. Повреждены все авто, участвовавшие в аварии. Один из автомобилей едва не загорелся.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.