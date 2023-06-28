Происшествия 28 июня 2023, 15:28 «Газель» и пять автобусов выгорели дотла в Нижегородской области

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Сразу шесть транспортных средств сгорело в Выксе из-за технической неисправности. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожар произошел на Амбулаторной улице. Неисправность была в одном из автобусов, он загорелся, и огонь быстро перекинулся на соседний транспорт. Силами 18 пожарных и пяти спецмашин удалось справиться с возгоранием. О пострадавших не сообщалось.

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