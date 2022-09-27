«Газель» и манипулятор столкнулись на МКАД, есть пострадавший | 360°

Эксклюзив 27 сентября 2022, 11:23 Поделиться Telegram

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Viber «Газель» и манипулятор столкнулись на МКАД, есть пострадавший Один человек тяжело пострадал в столкновении «газели» и манипулятора Volvo на МКАД РИА «Новости»

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Дорожно-транспортное происшествие произошло на 108-м километре МКАД, столкнулось два автомобиля. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Столкновение произошло между микроавтобусом «Газель» и манипулятором Volvo.

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Водитель отечественного автомобиля находится в тяжелом состоянии, на место выехали три машины скорой помощи. Еще два человека оказались заблокированными в салоне.

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В прошлую субботу в Москве произошло очередное ДТП с пострадавшим, Mercedes сбил двух пешеходов, после чего въехал в рейсовый автобус.

В столкновении пострадали три человека, их отправили в больницу. По предварительной информации, водитель немецкого автомобиля не справился с управлением.

В Перми водитель Nissan Qashqai не учел дорожные условия и протаранил остановку общественного транспорта. Погиб один человек, еще трое получили травмы.

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