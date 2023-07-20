Эксклюзив 20 июля 2023, 09:34 «Газель» и КамАЗ столкнулись на востоке Москвы, людей зажало в машинах «360»: «газель» и КамАЗ столкнулись на Северо-Восточной хорде в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

ДТП с участием «газели» и КамАЗа произошло на Северо-Восточной хорде. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Как известно, в машинах, столкнувшихся на хорде в сторону шоссе Энтузиастов, остаются зажатыми люди. На месте уже работают полиция и медики, сейчас выясняется, случился ли разлив топлива из автомобилей. Вызов в экстренной службе приняли примерно в девять утра.

Реклама

Ранее на юго-западе Москвы водитель такси марки Skoda наехал на 56-летнюю женщину с тремя детьми — четырех, шести и десяти лет. В ГИБДД уточнили, что пострадавшие переходили дорогу в неположенном месте, врачам пришлось госпитализировать четырех пострадавших. По факту аварии правоохранители проводят проверку.