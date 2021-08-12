«Газель» и иномарка столкнулись в Тюмени

ДТП с участием легкового автомобиля и грузовой машины случилось в Тюмени. Об этом сообщил сайт nashgorod.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Авария произошла на улице Пермякова. Столкнулись «Газель» и Renault Duster. В результате иномарку отбросило на тротуар, где стояла 14-летняя девочка. Она получила травмы и была доставлена в больницу. По предварительной информации, виновником ЧП оказался водитель Renault Duster, который нарушил правила перестроения.