Эксклюзив 13 декабря 2022, 20:38 «Газель» и иномарка столкнулись лоб в лоб в Новой Москве Один человек скончался в ДТП с грузовой машиной в Новой Москве

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В Новой Москве столкнулись иномарка Kia Rio и «Газель». Погиб один человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ДТП произошло на улице Александра Печерского в районе дома № 22 около 16:26 по московскому времени. На кадрах видно, что грузовая машина и легковушка столкнулись лоб в лоб. На место аварии приехала карета скорой помощи и бригада спасателей.

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«По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства. Один человек в результате ДТП погиб. Еще двое переданы медикам для оказания помощи», — отметил источник.

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Предположительно, пострадали пассажиры иномарки, один из них несовершеннолетний. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Похожая авария произошла 13 декабря в Челябинске на трассе «Меридиан». Девушка за рулем Volkswagen Polo въехала в грузовик Fuso. В ее машине сработали подушки безопасности. Девушка не пострадала.