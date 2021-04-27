27 апреля 2021, 14:43
«Газель» и грузовик столкнулись в Ленобласти. Один человек погиб
В Ленинградской области произошла авария с участием «Газели» и грузовика MAN, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным издания, ДТП случилось накануне на 653-м километре трассы М-11 «Нева». По предварительной информации, 48-летний водитель «Газели» вписался в MAN, двигавшийся спереди. В результате столкновения мужчина погиб. Полученные травмы оказались смертельными. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.