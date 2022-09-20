«Газель» и фура столкнулись в Свердловской области | 360°

Происшествия 20 сентября 2022, 13:46 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Газель» и фура столкнулись в Свердловской области

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло на Серовском тракте под Новоуральском. Там «Газель» столкнулась с фурой на высокой скорости. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД Свердловской области.

Авария произошла на 62-м километре дороги Екатеринбург — Серов. Из-за удара передняя часть «Газели» попала под грузовик.

Реклама

«Водителя „Газели“ на месте происшествия осмотрели доктора. Медицинской помощи ему не потребовалось», — отметили в ведомстве.

Реклама

0 0 0 0 0 0