Происшествия 05 апреля 2023, 15:47 «Газель» и фура столкнулись в Курганской области. Один из участников аварии погиб

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ДТП произошло на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области. Там столкнулись фура и «Газель». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные УГИБДД по региону.

Авария случилась 4 апреля на 56-м километре автодороги в Щучанском округе. Водитель ГАЗ-330202 столкнулся с автомобилем МАN в составе полуприцепа, который двигался по встречной полосе.

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В результате водитель первой машины погиб на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.