05 апреля 2023, 15:47
«Газель» и фура столкнулись в Курганской области. Один из участников аварии погиб
ДТП произошло на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области. Там столкнулись фура и «Газель». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные УГИБДД по региону.
Авария случилась 4 апреля на 56-м километре автодороги в Щучанском округе. Водитель ГАЗ-330202 столкнулся с автомобилем МАN в составе полуприцепа, который двигался по встречной полосе.
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В результате водитель первой машины погиб на месте происшествия от полученных травм.
Сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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