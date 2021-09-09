МЧС сообщило о четвертом погибшем при взрыве газа в Ногинске

Число жертв взрыва газа в девятиэтажном жилом доме Ногинска выросло до четырех человек. Из-под завалов извлекли тело погибшей женщины, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.

Спасатели достали тело в 00:12 9 сентября. Пропавшими без вести с вечера среды числились трое — два взрослых и ребенок. Ранее нашли погибшую девочку-подростка, мужчину и женщину. С места происшествия сотрудники МЧС вывезли 155 кубометров мусора, добавили в региональном ведомстве. После случившегося в Богородском городском округе объявили трехдневный траур и отменили празднование дня города. Взрыв в многоэтажном доме раздался утром 8 сентября. Из-за мощной взрывной волны повреждения получили 24 квартиры и межэтажные перекрытия. Часть стены здания обрушилась.