Газ взорвался в жилом доме в Верхней Пышме

В Свердловской области в городе Верхняя Пышма в жилом доме взорвался газ. Пострадал один человек, его доставили в больницу. Об этом начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил сайту E1.ru.

Взрыв произошел на первом этаже пятиэтажного дома. Возгорания не произошло. Повреждения получили три межквартирные и межкомнатные перегородки, при этом несущие конструкции не повреждены.

В квартире, где произошел взрыв, выбило окна.

Пострадал мужчина 1969 года рождения, сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Инцидент Екатеринбург»

В МВД сообщили, что потерпевший, проживающий в трехкомнатной квартире, около 07:10 поставил чайник на плиту. После этого произошел взрыв. Больше мужчина ничего вспомнить не может. Его доставили в больницу с примерно 40% ожогов тела.

«Сыщики отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с утечкой газа. Пожилой человек мог забыть закрыть кран. Происшествие не носит криминальный характер», — сообщил Горелых.

Соседи рассказали, что пострадавший спокойный человек, который никогда не скандалит.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.