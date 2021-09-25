Газ взорвался в жилом доме в Верхней Пышме
В Свердловской области в городе Верхняя Пышма в жилом доме взорвался газ. Пострадал один человек, его доставили в больницу. Об этом начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых сообщил сайту E1.ru.
Взрыв произошел на первом этаже пятиэтажного дома. Возгорания не произошло. Повреждения получили три межквартирные и межкомнатные перегородки, при этом несущие конструкции не повреждены.
В квартире, где произошел взрыв, выбило окна.
Пострадал мужчина 1969 года рождения, сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.
В МВД сообщили, что потерпевший, проживающий в трехкомнатной квартире, около 07:10 поставил чайник на плиту. После этого произошел взрыв. Больше мужчина ничего вспомнить не может. Его доставили в больницу с примерно 40% ожогов тела.
«Сыщики отрабатывают различные версии случившегося, в том числе связанную с утечкой газа. Пожилой человек мог забыть закрыть кран. Происшествие не носит криминальный характер», — сообщил Горелых.
Соседи рассказали, что пострадавший спокойный человек, который никогда не скандалит.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции.