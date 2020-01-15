Газ взорвался в жилом доме в Уфе

Хлопок газа раздался в жилом доме в Уфе. В здании обрушился потолок. Несколько человек пострадали. Под завалами, пишут СМИ, остались люди.

Информация о случившемся поступила на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы около 04:55 по московскому времени 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

Взрыв произошел в двухэтажном жилом доме из шлакоблока на улице Пекинской.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Республике Башкортостан

«Имеются пострадавшие. Информация оперативная подлежит уточнению. Проводятся аварийно-спасательные работы. Проведена эвакуация жителей», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия работают 11 единиц техники и порядка 40 человек.

По информации РИА «Новости», в результате хлопка газа рухнула стена и потолок дома. Пожара не произошло.

«Пострадали три человека», — добавили спасатели.

Из здания, по имеющимся данным, эвакуировали 28 человек. Сейчас специалисты проводят разборку конструкций.

Под завалами, уточнил «Пятый канал», находятся люди. Предварительно установлено, что их пятеро. Сотрудникам МЧС удалось вытащить подростка, который, предположительно, получил перелом конечностей.