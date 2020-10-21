Газ взорвался в жилом доме в Татарстане

Газ взорвался в квартире в жилом доме в городе Бавлы Татарстана. Пожара после хлопка не было.

«В 02:22 21 октября… поступило сообщение о хлопке газового баллона в квартире в городе Бавлы, улица Хади Такташ, дом 10. Силы и средства Бавлинского пожарно-спасательного гарнизона реагировали по вызову № 1», — рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Взрыв произошел на третьем этаже. Волной воздуха выбило стекла, разрушена перегородка между двумя квартирами. Спасатели установили, что это не несущая стена. Пожара не было. Пострадал один человек — мужчина 1983 года рождения. Ему оказали помощь и отпустили из больницы домой.

Жителей дома эвакуировать не пришлось. Всего на место происшествия выезжали 36 спасателей и 13 единиц техники. Сейчас специалисты устанавливают причины взрыва газа.

Ранее стало известно о взрыве фургона с газовым баллоном в Хабаровске. Машина загорелась и сильно дымила. Очевидцы поделились фото и видео с места событий в социальных сетях. В трех ближайших квартирах взрывной волной выбило стекла.