Газ взорвался в жилом доме в Ленобласти

Взрыв газа произошел в жилом доме в поселке Русско-Высоцкое в Ленинградской области. Из пострадавшего дома эвакуированы более 20 человек, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«В жилом доме в поселке Русско-Высоцкое произошел взрыв бытового газа, вызвавший повреждения бетонных конструкций», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Источник фото: Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

Хозяин квартиры, в которой произошел взрыв, госпитализирован, отметил губернатор Ленобласти. Из дома эвакуировали 21 человека. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

«Восстановление строительных конструкций жилого дома будет профинансировано из резервного фонда правительства Ленинградской области», — написал Дрозденко.