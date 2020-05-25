Газ взорвался в жилом доме в Казани. Пострадал один человек

Взрыв газа произошел в одной из квартир пятиэтажки в Казани. В результате пострадала женщина, которую доставили в больницу для оказания необходимой помощи.

Утром 25 мая спасателям сообщили о взрыве газа в доме № 18 на Волгоградской улице в Казани, сообщило ГУ МЧС по Татарстану.

«По прибытии пожарных установлено, что произошел хлопок бытового газа в многоквартирном пятиэтажном жилом доме, в трехкомнатной квартире на пятом этаже, без дальнейшего горения», — сказано в сообщении.

Во время случившегося пострадала хозяйка квартиры. В Минздраве республики уточнили РИА «Новости», что женщину доставили в больницу № 7. Медики диагностировали у нее различные ожоги, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Всех жителей дома эвакуировали. Спасатели вывели из здания 52 человек, среди которых было 10 детей. Жильцов направили в пункт временного размещения, развернутый в школе. Теперь состояние и безопасность дома должна оценить специальная комиссия. Жителям первого и четвертого подъездов уже разрешили вернуться обратно в квартиры.