Газ взорвался в жилом доме в Хабаровском крае. Пострадал один человек

Бытовой газ взорвался в одной из квартир в шестиэтажке в Амурске (Хабаровский край). После этого начался пожар, который уже потушили. Пострадал житель квартиры, где произошло ЧП. Конструкция дома уцелела.

Все случилось 29 мая в доме № 10 на улице Амурская. Газ взорвался в квартире на третьем этаже, после чего начался пожар на площади 45 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по региону.

Источник фото: пресс-служба МЧС

Спасатели потушили огонь за несколько минут и эвакуировали из-подъезда восемь человек. В ЦРБ Амурска доставили одного пострадавшего. По данным пресс-службы СУ СК по Хабаровскому краю, это житель квартиры, где случилось ЧП. У него ожоги 27% тела.

Перекрытия в квартире выстояли, конструкцию дома взрыв не повредил, соседние квартиры не пострадали.На месте сейчас работают следователи — они проводят проверку всех обстоятельств случившегося. Информации о причине взрыва пока нет.