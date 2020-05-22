Газ взорвался в жилом доме в ЕАО. Один человек погиб

В частном доме поселка Приамурский Еврейской автономной области произошел взрыв бытового газа. После тушения пожара под завалами нашли мертвым хозяина дома.

Взрыв прогремел утром 22 мая на улице Гоголя, сообщили в пресс-службе СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. Газовоздушная смесь загорелась, жилое помещение охватило пламя.

«Труп хозяина дома, 56-летнего мужчины, найден под завалами после тушения пожара. Других пострадавших в результате происшествия нет», — уточнили в ведомстве.

Специалисты не нашли повреждения на газовом баллоне во время первичного осмотра. В СК заметили, что, по предварительным данным, баллон использовали без соответствующего разрешения. Документов на него тоже не было.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты, пожаротехники и специалисты по газоснабжению. СК организовал доследственную проверку. По ее результатам примут процессуальное решение.

К пожару привел взрыв в химической лаборатории радиологического медицинского центра Обнинска. Погиб один ее сотрудник.