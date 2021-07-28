Газ взорвался в жилом доме в Барнауле

Утром в Барнауле в жилом доме произошел взрыв газа. По предварительным данным, один человек получил травмы. Об этом сообщил пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Алтайскому краю.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме на улице Молодежной, дом 37. Предварительно, повреждены стены. Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. На месте работают сотрудники МЧС. Жильцов из других квартир эвакуировали.

«Поступила информация о хлопке газовоздушной смеси. По предварительным данным, произошло обрушение межкомнатной стены, выбиты двери и стекла на балконе. Пожара в результате случившегося не возникло», — сказали в пресс-службе.

Тем не менее у местный властей информация немного другая. По их данным, число пострадавших выросло до двух. В мэрии сообщили, что взрыв бытового газа случился в третьем подъезде дома. Пострадали двое— пожилая женщина и девочка, они госпитализированы. Информации об их состоянии не поступало.

В середине июля один человек погиб и пятеро пострадали в результате взрыва бытового газа в гостинице Геленджика. В результате ЧП внутренние конструкции и остекление на первом этаже оказались повреждены.