Происшествия 01 сентября 2023, 09:24 Газ взорвался в жилой пятиэтажке в Коми Глава Коми Уйба сообщил о взрыве газа в пятиэтажном доме в Выльгорте

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Бытовой газ взорвался в одном из пятиэтажных жилых домов в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, в результате ЧП повреждения получила одна квартира.

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«Пострадала одна пожилая женщина, ее отвезли в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», — сказал губернатор.

Уйба отметил, что прибывшие на место экстренные службы оперативно эвакуировали всех жильцов дома и приступили к осмотру здания.

«Создали оперативный штаб для координации работ всех служб по устранению последствий. Правоохранительные органы уже трудятся на месте ЧП. Пострадавшим окажем всю необходимую помощь», — добавил глава республики.

Ранее газовый баллон взорвался в промышленной зоне на севере Москвы. В результате хлопка пострадали два человека, один из них позднее скончался в больнице.