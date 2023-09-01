01 сентября 2023, 09:24
Газ взорвался в жилой пятиэтажке в Коми
Глава Коми Уйба сообщил о взрыве газа в пятиэтажном доме в Выльгорте
Бытовой газ взорвался в одном из пятиэтажных жилых домов в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.
По его словам, в результате ЧП повреждения получила одна квартира.
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«Пострадала одна пожилая женщина, ее отвезли в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает», — сказал губернатор.
Уйба отметил, что прибывшие на место экстренные службы оперативно эвакуировали всех жильцов дома и приступили к осмотру здания.
«Создали оперативный штаб для координации работ всех служб по устранению последствий. Правоохранительные органы уже трудятся на месте ЧП. Пострадавшим окажем всю необходимую помощь», — добавил глава республики.
Ранее газовый баллон взорвался в промышленной зоне на севере Москвы. В результате хлопка пострадали два человека, один из них позднее скончался в больнице.
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