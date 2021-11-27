Газ взорвался в трехэтажке в Армавире

В армавирской жилой трехэтажке взорвался бытовой газ. Ударная волна повредила торцевую стену в одной из квартир. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Предварительно погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 50 человек. Пострадала торцевая стена одной квартиры. Расселение жильцов предварительно не требуется. На месте работают экстренные службы», — говорится в сообщении ведомства.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В МЧС уточнили, что коммунальная авария произошла в доме в Кубанском переулке.

На место ЧП приехала оперативная группа Армавирского пожарно-спасательного гарнизона. На месте работают 32 человека и 10 единиц техники. Точной информации о причине взрыва пока нет. По предварительным данным, это произошло после происшествия с газовым оборудованием.