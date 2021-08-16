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    16 августа 2021, 10:28

    Газ взорвался в пятиэтажке в Крыму. Есть пострадавшие

    Андрей Иванов

    В пятиэтажном доме в Симферополе взорвался газ. Разрушений и пожара не было. Травмы получили два человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС России по Крыму.

    Газ взорвался в пятиэтажке в Крыму. Есть пострадавшие

    «В пятиэтажном жилом доме, на первом этаже, произошел хлопок газа без последующего горения и разрушения несущих конструкций», — рассказали в ведомстве.

    По данным МЧС, двух пострадавших во время взрыва отвезли в больницу. Из подъезда эвакуировали более 30 человек. В их числе пятеро детей. Взрывная волна повредила межкомнатные перегородки и окна в квартире. Сейчас специалисты изучают все обстоятельства произошедшего. Информации о причине взрыва пока нет.

    На прошлой неделе адвокат из Истры Николай Алешин рассказал «360», что смог предотвратить взрыв газа в жилом доме. Он сообщил, что проснулся ночью, почувствовал запах и забил тревогу.