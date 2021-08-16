Газ взорвался в пятиэтажке в Крыму. Есть пострадавшие

В пятиэтажном доме в Симферополе взорвался газ. Разрушений и пожара не было. Травмы получили два человека. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на ГУ МЧС России по Крыму.

«В пятиэтажном жилом доме, на первом этаже, произошел хлопок газа без последующего горения и разрушения несущих конструкций», — рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, двух пострадавших во время взрыва отвезли в больницу. Из подъезда эвакуировали более 30 человек. В их числе пятеро детей. Взрывная волна повредила межкомнатные перегородки и окна в квартире. Сейчас специалисты изучают все обстоятельства произошедшего. Информации о причине взрыва пока нет.

На прошлой неделе адвокат из Истры Николай Алешин рассказал «360», что смог предотвратить взрыв газа в жилом доме. Он сообщил, что проснулся ночью, почувствовал запах и забил тревогу.