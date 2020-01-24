    24 января 2020, 07:28

    Газ взорвался в пятиэтажке на Урале. В больницу увезли одного человека

    Андрей Иванов

    В пятиэтажном доме в Каменске-Уральском взорвался газ. В полиции рассказали ТАСС, что никто не погиб. Травмы получила нетрезвая женщина: у нее сотрясение мозга.
    Газ взорвался в пятиэтажке на Урале. В больницу увезли одного человека

    Начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых сообщил, что инцидент произошел в 02:50 по московскому времени. После хлопка газовоздушной смеси пожара не было, однако в доме обрушилась стена. Она оказалась не несущей.

    Спасатели эвакуировали из пятиэтажки 29 взрослых и шестерых детей. После взрыва в больницу попала женщина 1986 года рождения. Ее предварительный диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и алкогольное опьянение».

    По предварительным данным, хлопок произошел из-за неосторожного обращения с газовым оборудованием. Сейчас полицейские и спасатели обследуют дом. Газ в многоэтажке перекрыли. Жильцов дома пока разместили в пунктах временного пребывания. Пострадавшая женщина находится в состоянии средней степени тяжести.