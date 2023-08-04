Происшествия 04 августа 2023, 15:09 Газ взорвался в пятиэтажке города Канска в Красноярском крае МВД сообщило о четырех пострадавших при взрыве газа в Канске Пресс-служба МВД

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Взрыв газа прогремел в пятиэтажном доме Канска в Красноярском крае. Как сообщила пресс-служба регионального главка МВД, в больницу доставили четырех пострадавших.

По предварительным данным, повреждения получили квартиры на всех этажах подъезда. Одно из помещений загорелось.

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Телеканал «Енисей» со ссылкой на своего корреспондента на месте происшествия сообщил, что взрыв произошел, когда в доме работали газовики. Ударная волна выбила стекла в квартирах.

Эту информацию подтвердили в Управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве уточнили, что взрыв произошел при проведении работ по замене газопровода.

По этому факту следователи завели уголовное дело по статье о нарушении техники безопасности, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью людей. На место выехали криминалисты для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Telegram-каналы опубликовали видео с камер наблюдения, на которые попал момент взрыва.

В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что на место происшествия стянули отряды для обеспечения общественного порядка и организации проезда пожарной техники и медицинских бригад.