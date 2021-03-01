Газ взорвался в многоквартирном доме на Ставрополье

В трехподъездной пятиэтажке в поселке Рыздвяный (Ставропольский край) ночью взорвался газ. Один человек пострадал. Более 20 жильцов эвакуировали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧР России по региону.

По данным ведомства, газ взорвался в поселке Рыздвяный по адресу: улица Новая, дом 10. ЧП произошло в первом подъезде пятиэтажного многоквартирного дома.

Взрыв прогремел в 03:30. Волна выбила стекла в квартире на четвертом этаже и повредила входную дверь. Спасатели эвакуировали 23 человека — людей вывели во двор. Пожара после взрыва не было.

Через час после происшествия эвакуированные жители вернулись в свои квартиры. Пострадавшего отвезли в районную больницу города Изобильный. Информации о его состоянии нет. В ликвидации последствий взрыва принимают участие 25 человек и девять единиц техники. В этом доме, который построили в 1993 году, всего живет 126 человек в 76 квартирах.