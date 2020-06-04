    04 июня 2020, 20:10

    Газ взорвался в квартире в подмосковной Ивантеевке. Видео очевидца

    Арина Гудилова, Екатерина Земская, Иван Степанов

    В подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Пострадала женщина. Эвакуированы 30 человек.

    Житель соседнего дома рассказал «360», что в этот момент находился на работе, примерно в километре от дома, и почувствовал взрыв.

    «Был взрыв очень сильный. Сейчас стоят газовщики и пожарные» — рассказал он.

    По словам соседей, сначала загорелась кухня в одной из квартир. Пожар дошел до газовой трубы, что спровоцировало взрыв.

    «Вынесло две квартиры», — рассказал собеседник. Он отметил, что жители второй квартиры не пострадали.

    Взрыв газа предположили и в администрации городского округа Ивантеевка.

    Как сообщает пресс-служба МЧС по Московской области, возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

    «По прибытии к месту вызова первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло возгорание в квартире на пятом этаже жилого пятиэтажного четырехподъездного кирпичного дома. В результате происшествия пострадала женщина, а также выбита оконная рама и межквартирные перегородки», — сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что площадь пожара составила десять квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано.

    Из дома эвакуировали 30 человек, среди них один ребенок.

    На месте работают экстренные службы.