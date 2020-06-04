Газ взорвался в квартире в подмосковной Ивантеевке. Видео очевидца

В подмосковной Ивантеевке произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Пострадала женщина. Эвакуированы 30 человек.

Житель соседнего дома рассказал «360», что в этот момент находился на работе, примерно в километре от дома, и почувствовал взрыв.

«Был взрыв очень сильный. Сейчас стоят газовщики и пожарные» — рассказал он.

По словам соседей, сначала загорелась кухня в одной из квартир. Пожар дошел до газовой трубы, что спровоцировало взрыв.

«Вынесло две квартиры», — рассказал собеседник. Он отметил, что жители второй квартиры не пострадали.

Взрыв газа предположили и в администрации городского округа Ивантеевка.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Московской области, возгорание произошло в квартире на пятом этаже.

«По прибытии к месту вызова первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло возгорание в квартире на пятом этаже жилого пятиэтажного четырехподъездного кирпичного дома. В результате происшествия пострадала женщина, а также выбита оконная рама и межквартирные перегородки», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что площадь пожара составила десять квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано.

Из дома эвакуировали 30 человек, среди них один ребенок.

На месте работают экстренные службы.