Газ взорвался в квартире в подмосковной Ивантеевке. Видео очевидца
Житель соседнего дома рассказал «360», что в этот момент находился на работе, примерно в километре от дома, и почувствовал взрыв.
«Был взрыв очень сильный. Сейчас стоят газовщики и пожарные» — рассказал он.
По словам соседей, сначала загорелась кухня в одной из квартир. Пожар дошел до газовой трубы, что спровоцировало взрыв.
«Вынесло две квартиры», — рассказал собеседник. Он отметил, что жители второй квартиры не пострадали.
Взрыв газа предположили и в администрации городского округа Ивантеевка.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Московской области, возгорание произошло в квартире на пятом этаже.
«По прибытии к месту вызова первыми пожарно-спасательными подразделениями установлено, что произошло возгорание в квартире на пятом этаже жилого пятиэтажного четырехподъездного кирпичного дома. В результате происшествия пострадала женщина, а также выбита оконная рама и межквартирные перегородки», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что площадь пожара составила десять квадратных метров. Сейчас возгорание ликвидировано.
Из дома эвакуировали 30 человек, среди них один ребенок.
На месте работают экстренные службы.