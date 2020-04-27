Газ взорвался в гаражах в Новосибирске. Есть пострадавшие

Утром 27 апреля в одном из гаражных комплексов Новосибирска взорвался газ во время сварки. Ожоги получили два человека. Полностью рухнули два гаража.

Источник фото: ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

«При проведении газосварочных работ произошел хлопок газа, в результате которого обрушилось перекрытие гаражей», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным собеседника, после взрыва начался пожар. Пострадали двое мужчин, которые и занимались сваркой. Их уже отвезли в больницу с ожогами различной степени тяжести. Пожарные потушили огонь за 45 минут.

Источник фото: ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

По данным спасательного ведомства, полностью обрушились два гаража общей площадью 36 квадратных метров. Перекрытия над еще двумя гаражами частично рухнули на площади 15 квадратных метров. Спасатели сейчас продолжают разбирать завалы. На место ЧП направили кран для работы с тяжелыми конструкциями.

Всего на ликвидации последствий взрыва работают более 40 человек и 10 единиц техники. На территорию гаражного комплекса приехали представители прокуратуры и администрации района.