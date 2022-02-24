Газ взорвался в Челябинской области

Взрыв газа произошел в Сатке (Челябинской области) вчера, 23 февраля. Это произошло в квартире многоэтажного дома. О случившемся сообщило URA.ru со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Алексея Текслера.

«Взорвался пятилитровый газовый баллон. Пострадали мужчина и мальчик. Их везут в больницу. Губернатор уже в курсе ситуации и дал соответствующие поручения», — заявили в ведомстве.

Глава Саткинского района Александр Глазков прибыл на место случившегося. Политик планирует оказать помощь пострадавшим.