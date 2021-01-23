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    23 января 2021, 17:39

    Газ взорвался в частном доме в Ингушетии

    Алена Макаренко

    Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
    Газ взорвался в частном доме в Ингушетии

    ЧП случилось в частном доме на улице Осканова в селе в Назрановском районе днем 23 января. Взрывной волной выбило стекла на кухне, дом не загорелся.

    По предварительным данным, пострадали два человека. Детей среди них нет. Раненых доставлены в больницу. Причины происшествия выясняются.

    Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Архангельске. Из здания эвакуировали 49 человек, никто не пострадал. А в Мадриде взрыв мощной силы прогремел днем 20 января. Здание, где произошло ЧП, почти полностью разрушено. Предварительной причиной произошедшего называется утечка газа. Среди погибших — случайная прохожая и отец четырех детей.