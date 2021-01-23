23 января 2021, 17:39
Газ взорвался в частном доме в Ингушетии
Два человека пострадали при взрыве газа в частном доме в Ингушетии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
ЧП случилось в частном доме на улице Осканова в селе в Назрановском районе днем 23 января. Взрывной волной выбило стекла на кухне, дом не загорелся.
По предварительным данным, пострадали два человека. Детей среди них нет. Раненых доставлены в больницу. Причины происшествия выясняются.
Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Архангельске. Из здания эвакуировали 49 человек, никто не пострадал. А в Мадриде взрыв мощной силы прогремел днем 20 января. Здание, где произошло ЧП, почти полностью разрушено. Предварительной причиной произошедшего называется утечка газа. Среди погибших — случайная прохожая и отец четырех детей.