Газ взорвался в автомобиле на юго-западе Москвы | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 21:38 Поделиться Telegram

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Viber Газ взорвался в автомобиле на юго-западе Москвы Взрыв газа произошел в автомобиле на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Взрыв газа произошел в одном из автомобилей на юго-западе столицы. В результате пострадал человек, сообщил «360» источник в оперативных службах города.

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По словам собеседника, в момент взрыва газа машина находилась на улице Генерала Тюленева у дома № 41. Пострадавший получил ожоги лица и рук. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь врачи.

Все причины и обстоятельства взрыва предстоит выяснить специалистам. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

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