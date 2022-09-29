Газ взорвался в автомобиле на юго-западе Москвы | 360°

Все новости

Подмосковье

29 сентября 2022, 22:44

Олимпийские чемпионы встретились с юными жителями Павловского Посада

Мир

29 сентября 2022, 22:09

Экспортную лицензию «Турецкого потока» отозвали из-за санкций Евросоюза

Реклама

Подмосковье

29 сентября 2022, 21:57

Капремонт в школе № 18 в Павловском Посаде выполнили на 45%

Здоровье

29 сентября 2022, 21:57

Врач Гинзбург посоветовал людям с диабетом не есть картофель

Мир

29 сентября 2022, 21:56

Посла Евросоюза в Никарагуа объявили персоной нон-грата

Здоровье

29 сентября 2022, 21:56

Врач Фомин заявил, что психические заболевания обостряются из-за смены погоды

Спорт

29 сентября 2022, 21:55

«Определенная бронь должна быть и для нынешних членов сборной, и для бывших». Немов — о мобилизации спортсменов

Знаменитости

29 сентября 2022, 21:50

Шварценеггер вызвал скандал цитатой Терминатора в книге музея Освенцима

Мир

29 сентября 2022, 21:39

Начало конца для Европы. Энергетический кризис лишит ее интернета и мобильной связи

Эксклюзив

29 сентября 2022, 21:38

Газ взорвался в автомобиле на юго-западе Москвы

Взрыв газа произошел в автомобиле на юго-западе Москвы

Читать 360tv в

Взрыв газа произошел в одном из автомобилей на юго-западе столицы. В результате пострадал человек, сообщил «360» источник в оперативных службах города.

Реклама

По словам собеседника, в момент взрыва газа машина находилась на улице Генерала Тюленева у дома № 41. Пострадавший получил ожоги лица и рук. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь врачи.

Все причины и обстоятельства взрыва предстоит выяснить специалистам. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама