Газ взорвался на предприятии в Златоусте

На небольшом литейном предприятии в Златоусте Челябинской области прогремел взрыв. Один человек погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на советника главы города Алексея Коновалова.

«Сегодня утром в Златоусте произошел взрыв газового оборудования, в цехе ООО „Уральская сталелитейная компания“ — на небольшом литейном производстве. В результате инцидента погиб мужчина», — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах Челябинской области, взорвался газовый баллон, когда его выгружали из машины.

На месте ЧП сейчас работают экстренные службы, руководство Златоуста взяло ситуацию на контроль. В администрации города рассказали, что погиб отец-одиночка, у которого шесть детей. Мэр Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье погибшего мужчины. Следователи начали проверять обстоятельства случившегося на предприятии. В СК подтвердили, что взорвался один из баллонов с кислородом, которые выгружали из авто на территории завода. По данным ведомства, в больницу с травмами попал напарник погибшего.

В конце февраля газ взорвался в пристройке к общежитию в Петропавловске (Казахстан). Тогда погиб один человек, 13 получили ранения.