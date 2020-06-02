ГАЗ насмерть сбил 71-летнюю жительницу Волгограда

ГАЗ-3302, за рулем которого был 67-летний водитель, сбил пенсионерку. После этого 71-летнюю пострадавшую отбросило на УАЗ Patriot. Женщину госпитализировали, но через какое-то время она скончалась в больнице.

По данным издания, женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте.