02 июня 2020, 18:12
ГАЗ насмерть сбил 71-летнюю жительницу Волгограда
В Красноармейском районе Волгограда произошла авария: грузовик ГАЗ сбил пенсионерку. После этого женщину отбросило на внедорожник. Об этом сообщил сайт Novostivolgograda.ru.
ГАЗ-3302, за рулем которого был 67-летний водитель, сбил пенсионерку. После этого 71-летнюю пострадавшую отбросило на УАЗ Patriot. Женщину госпитализировали, но через какое-то время она скончалась в больнице.
По данным издания, женщина пыталась перейти дорогу в неположенном месте.