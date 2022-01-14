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    14 января 2022, 16:38

    Гаражный кооператив загорелся в Салехарде

    Арина Бобкова

    Гаражный кооператив «Лагуна» загорелся в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

    Информация о пожаре поступила в 11:41.

    «На момент прибытия огнеборцев из одного гаражного бокса шел дым и горела кровля, что говорит о позднем сообщении о пожаре», — рассказали в ведомстве.

    Спасатели вывезли из здания пять автомобилей. Полицейские перекрыли трассу для прокладывания магистральной линии и охраны имущества гаражного комплекса.

    Огонь повредил территорию гаража площадью 150 квадратных метров. В ликвидации огня принимали участие 38 человек и семь единиц спецтехники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.