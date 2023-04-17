Происшествия 17 апреля 2023, 12:49 Гаражный кооператив загорелся в Ленобласти

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Возгорание гаражей произошло утром 17 апреля во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По предварительным данным, пламя охватило несколько помещений в кооперативе «Автолюбитель» в Сертолово. Общая площадь возгорания составила 96 квадратных метров, в его ликвидации принимали участие 20 человек.

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Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал.