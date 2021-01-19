Гаражный комплекс загорелся в Новосибирске

Пожар произошел на улице Почтовый лог. Пламя вспыхнуло на втором этаже гаражного комплекса. Во время тушения пожарные обнаружили трупы четырех человек. По предварительной информации, на месте ЧП могли находиться еще люди. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.