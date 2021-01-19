19 января 2021, 19:49
Гаражный комплекс загорелся в Новосибирске
В Новосибирске в одном из гаражных комплексов произошел пожар, в результате которого четыре человека погибли. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональный Следственный комитет.
Пожар произошел на улице Почтовый лог. Пламя вспыхнуло на втором этаже гаражного комплекса. Во время тушения пожарные обнаружили трупы четырех человек. По предварительной информации, на месте ЧП могли находиться еще люди. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.