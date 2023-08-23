Происшествия 23 августа 2023, 12:12 Гаражный бокс загорелся ночью в Ноябрьске

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Возгорание произошло в гаражном боксе в городе Ноябрьске ночью 23 августа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ямальского управления МЧС.

Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров, пламя повредило отделочные материалы и имущество внутри бокса.

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Отмечается, что при пожаре сгорели четыре легковых автомобиля и мотоцикл Honda. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неправильной работы электрооборудования.