Происшествия 17 февраля 2024, 11:00 Гаражи загорелись в Кемерове на 400 «квадратах» МЧС: в Кемерове локализовали пожар в гаражах на 400 кв. м

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В Кемерове произошел пожар в гаражах. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Загорелась кровля двух боксов частного автохозяйства. Распространение пламени уже удалось локализовать.

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«Из помещения самостоятельно вышли два человека. Пострадавших нет», — отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлекли 30 специалистов и восемь единиц техники.

В Ижевске возгорание в производственном здании распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. Его локализовали, обошлось без пострадавших. На месте работают свыше 100 сотрудников МЧС и 33 единицы техники.