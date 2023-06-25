Эксклюзив 25 июня 2023, 20:13 Гаражи загорелись в Балашихе МЧС: четыре гаража загорелись на площади 162 «квадрата» в Балашихе Пресс-служба МЧС

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Сильный пожар произошел вечером 25 июня на юге Балашихи. Загорелись несколько гаражей и нежилое здание, огонь охватил 162 квадратных метра. Об этом «360» сообщили в МЧС по Московской области.

«Горят четыре гаража и пристройка. Работают два пожарных расчета», — отметили в ведомстве.

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Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 17:59. Возгорание зафиксировали сигнал на Объездное шоссе, владение 4.

Пожарные локализовали огонь в 18:12 на площади 162 квадратных метра. Огонь полностью потушили в 20:15. Информации о пострадавших пока не поступало. Причины возгорания устанавливаются.

Очевидцы поделились видео с места происшествия. Судя по кадрам, огромные клубы дыма поднимаются на горящими зданиями.