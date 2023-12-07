Эксклюзив 07 декабря 2023, 14:58 Гаражи загорелись на севере Москвы Источник «360»: гаражи загорелись в Сигнальном проезде на севере Москвы

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Гаражи загорелись на севере Москвы в районе Сигнального проезда, 19. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, в гаражах возможно нахождение горюче-смазочные материалов. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара уточняют.

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На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и тушения возгорания. Есть угроза перехода огня на другие строения. Гаражи находятся под напряжением.

UPD: прибывшим на место пожарным удалось потушить пламя.

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