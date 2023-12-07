07 декабря 2023, 14:58
Гаражи загорелись на севере Москвы
Источник «360»: гаражи загорелись в Сигнальном проезде на севере Москвы
Гаражи загорелись на севере Москвы в районе Сигнального проезда, 19. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По его данным, в гаражах возможно нахождение горюче-смазочные материалов. Информации о пострадавших не поступало. Площадь пожара уточняют.
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На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и тушения возгорания. Есть угроза перехода огня на другие строения. Гаражи находятся под напряжением.
UPD: прибывшим на место пожарным удалось потушить пламя.
Накануне появились кадры с места смертельного пожара на севере Москвы. В квартире жилого дома на улице Барышиха погибла женщина 1957 года рождения. Возгорание произошло в двухкомнатной захламленной квартире на пятом этаже.
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