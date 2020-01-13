Гаражи загорелись на юго-востоке Москвы

Пять гаражей на юго-востоке Москвы загорелись в понедельник, 13 января, сообщил источник «360» в экстренных службах. Причины пожара пока не известны. Информации о пострадавших нет.

В столичном МЧС подтвердили возгорание во время беседы с «360». Там уточнили, что сообщение о возгорании поступило в 14:22.

«Гаражи горят. Подразделения на месте работают, сведений о пострадавших не поступало. Площадь пожара выясняется», — сообщил собеседник.

Он уточнил, что возгорание произошло по адресу Загорьевский проезд, 2. По неподтвержденной информации, там расположен автосервис.