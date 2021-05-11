Гаражи загорелись на юго-востоке Москвы

Пожар начался в районе станции метро «Печатники» на юго-востоке Москвы. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается густой черный дым.

В столичном главке МЧС «360» сообщили, что пожар начался в гаражах. По предварительным данным, горят четыре бокса. Огонь распространился на 80 квадратных метров.

«Силы и средства прибыли на место. Обстановка спокойная», — заявили в пресс-службе МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.