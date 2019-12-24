Гаражи на площади 50 кв. м. вспыхнули в Ясенево

Гаражи вспыхнули в столичном районе Ясенево. Огонь распространился на площади в 50 квадратных метров. Об этом «360» рассказали в столичном главке МЧС.

«Было возгорание на Новоясеневском проспекте в районе дома № 40. Возгорание четырех гаражей в ряду стоящих, на общей площади 50 квадратных метров», — рассказал «360» собеседник ведомства.

Пожар был ликвидирован в 21:35. Жертв и пострадавших при происшествии нет.

По информации источника «360», пожар возник в результате взрыва баллона. Возгоранию была присвоена категория 1-бис. В ходе происшествия повреждения получили три автомобиля. Официального информации, подтверждающей причину возгорания, пока нет.