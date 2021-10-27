Гараж с машинами загорелся в Петербурге

Гараж размером шесть на шесть метров метров загорелся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Ситуация произошла вечером 26 октября в Московском районе на Московском шоссе, 4б. Огонь охватил 25 квадратных метров. При этом в гараже стояли ВАЗ и Volkswagen. У иномарки пострадал бампер. При этом спасти отечественный автомобиль не получилось. В тушении пожара принимала участие бригада из девяти человек, а также две спецмашины. Информации о пострадавших не поступало.