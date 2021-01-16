Гараж с 16 грузовиками загорелся в Омске. Видео

Утром в субботу в Омске загорелся гараж. В нем находилось 16 грузовых автомобилей. Информации о пострадавших не поступало.

Пожар произошел на окраине города — на улице 2-я Солнечная. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения горела кровля. В 06:48 пожар локализован на 1 800 квадратных метров. В гаражном боксе находились 16 грузовых автомобилей, 12 эвакуированы», — передает ТАСС слова представителя пресс-службы МЧС по региону.

В соцсетях начали появляться видео с места происшествия. На одном из них видно, как пламя охватило крышу здания. Вокруг стоят пожарные машины, а спасатели пытаются потушить огонь. Неизвестно, были ли в тот момент в гараже люди.

Другой пользователь отметил, что кровля горит давно и сильно.

«Пожар в выходной день. Солнечный горит около базы ВАЗА двухэтажное здание. Доблестные пожарные тушат. Надеемся, потушат», — сообщил автор ролика.

Накануне в Санкт-Петербурге загорелся подвал жилого дома на улице Ткачей. Жильцы первого этажа были эвакуированы.